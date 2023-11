Codifiume, Poste nel mirino: "Il servizio è inadeguato"

L’ufficio postale di Codifiume al centro delle lamentele dei cittadini che puntano l’indice contro una situazione di "inadeguatezza". Nel mirino una serie di "cronici disservizi" che mettono a disagio la "corposa utenza", soprattutto anziani, alle prese con tempi di attesa e tecnologie a loro poco avvezze e fuori uso. Segnalazioni sono giunte alla consulta di frazione. E alla Lega, come spiega Ottavio Curtarello: "Stiamo parlando del fatto che il postamat Atm non funziona, mentre lo sportello conta la presenza di un unico addetto". Di più. "Codifume – aggiunge – è una delle frazioni più popolose del territorio. Le sue poste fungono da presidio anche per San Nicolò, Traghetto, Ospital Monacale, dove si osservano aperture a orari ridotti e giorni alterni". Una situazione bollata come "insostenible". Per cui si chiede al primo cittadino di farsene carico. Messaggio ricevuto: "Mi rendo disponibile – chiosa proprio Andrea Baldini – a contattare la direzione di Bologna per migliorare le attività come in altre realtà. E per ampliare la rete degli Atm, viste le chiusure in molte banche".

n.m.