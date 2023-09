"Codigoro: Asfaltatura Strade Colabrodo, Il Sindaco Mantiene Promesse"

I lavori, "in via del tutto eccezionale" di asfaltatura della via Pambianco, come annunciato dal sindaco di Codigoro Alice Zanardi, cominceranno lunedì prossimo invece che oggi. "Si è guastata una delle macchine che dovevano fare i lavori, posta nel piazzale 11 Settembre, in riparazione – spiega – e quindi abbiamo dovuto procrastinare i lavori. Ricordo che sono 71 le strade dove si interverrà, ma prima che gli scavi per la sostituzione delle condotte del metano si compattino bene, devo passare almeno 6 mesi. Su Pambianco, essendo quasi il "biglietto da visita" di Codigoro e viste le imminenti manifestazioni – conclude – faremo un eccezione". Intanto, il Comune mantiene le promesse con l’intento di attenuare i disagi per residenti e automobilisti.