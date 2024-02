Coez e Frah Quintale partono da Ferrara. Ecco le date per i biglietti

Rapper e cantautori Coez e Frah Quintale porteranno le loro hit in tutta Italia, partendo da Ferrara martedì 2 luglio, in piazza Trento Trieste. Un concerto in occasione del Summer Vibez, all’interno della rassegna del Ferrara Summer Festival organizzato dall’associazione Butterfly. Una serata pop rap all’insegna del divertimento e della musica. I due artisti saranno di nuovo insieme e di nuovo protagonisti sui palchi delle principali città italiane. I biglietti per le date estive di Coez e Frah Quintale sono disponibili online da ieri e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 6 febbraio alle 11.