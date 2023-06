Colosseo, l’ascensore panoramico è centese

Porta la firma centese dell’Ahrcos, il lavoro di completa accessibilità del Colosseo a Roma, con l’inaugurazione lunedì dell’ascensore panoramico, alla presenza del ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano. "L’inaugurazione di questo lavoro è stato il coronamento di un sogno – dice Alessandro Battaglia (nella foto) - il giusto premio per tutta la nostra equipe interna per aver svolto in maniera eccellente un lavoro tanto complicato quanto di responsabilità, raccogliendo ogni richiesta di tutela del bene, traducendole in requisiti da rispettare e procedure da implementare per offrire un servizio estremamente superiore alle attese e soprattutto con la massima certezza di operare su un bene dove uno sbaglio non è permesso. Questo riveste per noi massima importanza essendo a conoscenza dell’impatto rilevante che la nostra attività ha sul contesto culturale delle comunità locali, nazionali ed internazionali". E l’orgoglio centese di aver lavorato sul Colosseo. "Fra tutti i nostri lavori eseguiti, aver contribuito al miglioramento funzionale dell’Anfiteatro Flavio è stato il più emozionante - prosegue - Tutto il nostro team ha orgogliosamente sentito questo senso di appartenenza, ricordando da dove abbiamo iniziato il nostro percorso. La sfida maggiore e quotidiana è stata l’’installazione di un ascensore con il pieno rispetto dei requisiti sismici, normativi e funzionali all’interno di una struttura come il Colosseo. Non è stato piantato chiodo se non dopo ampia valutazione delle attività consequenziale e condivisione con l’Ente di Tutela del bene". Un lavoro centese su pietre storiche di una delle meraviglie del mondo. "Per chi si occupa di restauro di beni sottoposti a tutela è toccare il cielo con un dito, è la massima realizzazione - dice - E’ indescrivibile la tempesta di emozioni che si possono avere toccando matericamente le pietre e sognando le gloriose fasti dell’antica Roma". Grazie alla centese Ahrcos, ora tutti potranno accedere al Colosseo. "E’ un ottima referenza per il territorio e per la nostra azienda che ci pone come punto di riferimento internazionale nel campo del restauro - conclude-. Sapere poi che ora anche i livelli superiori del Colosseo saranno accessibili a tutti da un senso ancora maggiore a quanto abbiamo fatto".