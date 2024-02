Combattere la dislessia, ecco corsi per genitori e insegnanti

Interessa, in particolare, gli insegnanti e i genitori dei ragazzi affetti da dislessia: stanno infatti per essere avviati specifici corsi formativi destinati alla conoscenza di questa problematica e alla sua migliore gestione. L’iniziativa, ’Noi per loro’, è stata presentata ieri in Comune e vede l’amministrazione "particolarmente convinta e attenta", come ha osservato l’assessore Cristina Coletti. Di qui il patrocinio (con la Ausl) del progetto volto specificamente a "creare conoscenza su come affrontare le problematiche correlate ai disturbi di apprendimento (Dsa) o ai bisogni educativi speciali (Bes)". I Dsa sono disabilità di origine neurobiologica che limitano significativamente la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) e il calcolo (discalculia). La negativa ricaduta impatta, quindi, sulle attività che si basano sulle citate abilità. I due corsi sono promossi dall’associazione Sos dislessia in collaborazione con la cooperativa Le Dita e con il sostegno dei Rotary Ferrara e Ferrara est. Valentina Malagutti, presidente di ’Sos’, ha sottolineato la rilevanza dei corsi destinati ad aiutare un numero (crescente negli ultimi anni) di ragazzi: oggi rappresentano almeno il 6% della popolazione scolastica e per i quali "c’è il rischio di abbandono", quando invece "hanno potenzialità altissime". Giacomo Orlandi, amministratore delegato di ’Dita’, ha ricordato l’intensa e qualificata attività della cooperativa che gestisce varie forme di disturbi. I corsi sono online e gratuiti (adesione al 338 7920398). Quelli specificamente per i genitori sono quattro, tutti i giovedì di febbraio dalle 19 alle 22. Sei invece sono gli incontri per gli insegnanti: stesso orario, ma il lunedì a partire dal 26 febbraio. I presidenti dei Rotary, Adele Del Bello e Paolo Govoni, hanno illustrato le motivazioni del sostegno a questa iniziativa giunta alla quarta edizione. Gli stessi hanno annunciato l’installazione, in centro, di tre defibrillatori.

Alberto Lazzarini