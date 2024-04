Come navigare in tutta sicurezza. Ecco i corsi per aspiranti velisti

La Lega navale italiana inaugura la stagione 2024 con l’apertura delle iscrizioni ai corsi estivi di vela e canoa del Centro nautico nazionale di Ferrara sul Lago delle Nazioni nel comune di Comacchio. Da giugno a settembre, i giovani tra gli 8 e i 18 anni avranno l’opportunità di vivere dieci giorni di formazione sportiva, marittima e di educazione ambientale. Un’esperienza all’insegna del divertimento e della socialità per gli allievi che, insieme ai propri compagni di corso, saranno immersi nella natura e seguiti con passione e professionalità dagli istruttori e dallo staff del Centro nautico di Ferrara-Lago delle Nazioni della Lega Navale Italiana. "La Lega navale italiana (LNI) investe da sempre nei Centri Nautici Nazionali di Ferrara, Sabaudia, Belluno e Taranto che costituiscono un’eccellenza sportiva, sociale e di valori quali la solidarietà, il rispetto, la lealtà e l’accoglienza che vengono insegnati ai ragazzi come una manovra in barca a vela o in canoa - afferma l’ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lni -. L’obiettivo è di dare l’opportunità a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che non frequentano abitualmente il mare o i laghi, di entrare in contatto con l’ambiente, la cultura marittima e la pratica sportiva, secondo diversi livelli di abilità iniziali". Per informazioni sui corsi estivi, è possibile scrivere a centrinauticinazionali@leganavale.it o contattare il numero 06 809159206. Per conoscere i turni e le modalità di iscrizione, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito della Lega Navale Italiana: https://www.leganavale.it/post/52680/corsi-nautici-estivi-2024.