Comizi e incontri in piazza e nelle frazioni, ecco tutti gli eventi

Ancora pochi giorni e si apriranno le urne nei comuni interessati dalle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. I candidati sindaci, in questi giorni, saranno impegnati negli ultimi appuntamenti di campagna elettorale, tra iniziative e comizi finali. Partiamo da Copparo: oggi alle 18.30, la coalizione di Centrodestra e la lista Uniti per Copparo, che sostengono la ricandidatura di Fabrizio Pagnoni a sindaco, saranno al bar La Piazza a Coccanile per incontrare i cittadini della frazione e distribuire materiale elettorale; Enrico Bassi, candidato della coalizione Pd, M5S e lista Rinascita sarà oggi alle 18 a Saletta, mentre domani alle 18 sarà in piazza del Popolo a Copparo assieme all’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Sabrina Pignedoli (foto). Per Riva del Po, domani alle 21, la candidata della lista civica Gente di Riva del Po Daniela Simoni terrà un comizio elettorale in piazza della Repubblica a Berra; Alberto Astolfi, candidato della lista Uniti per Riva del Po, giovedì sarà al Bar Centrale di Berra per un’assemblea pubblica. Per Tresignana, oggi la lista Tresignana Cambia e il candidato sindaco Mirko Perelli attendono i cittadini a Tresigallo per un aperitivo alla Piadineria ‘Da Massimo’ alle 18.30 e il comizio finale in piazza Repubblica alle 21. Già "sold-out" le prenotazioni alla cena di fine campagna elettorale organizzata per stasera al ristorante "La Brace" di Tresigallo dalla lista Tresignana Prima di Tutto, a sostegno della ricandidatura di Laura Perelli. A Jolanda di Savoia, infine, la lista Jolanda Futura del candidato sindaco Giovanni Ferro, stasera alle 21 al teatro "Cazzanti" propone un incontro sul tema della geotermia.