Commercialisti, "Mancanza di rispetto verso la nostra professione"

Una lettera per denunciare la "mancanza di rispetto verso la nostra professione" e per sottolineare come "la mancanza di una proroga sulle scadenze degli adempimenti, stia provocando grossi danni agli studi dei commercialisti e ai clienti". È questa l’iniziativa intrapresa, a livello nazionale, dal presidente dell’Associazione nazionale commercialisti, Marco Cuchel che trova l’appoggio del territorio nelle parole del presidente di Anc Ferrara, Alberto Carion (foto). "Condividiamo – spiega Carion – le denunce contenute nella lettera aperta per sottolineare come la nostra categoria sia sempre bistrattata".