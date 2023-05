Commercio, freno al caro-rifiuti Ascom: "Accolte le nostre richieste"

Nuovi servizi raccolta rifiuti e cali nei costi della Tari per le utenze non domestiche. E’ questo in sintesi il risultato del momento di incontro con l’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Balboni affiancato dai referenti tecnici di Comune e di Hera.

Un momento di dialogo e confronto richiesto da Ascom e Fipe per trovare soluzioni alle necessità di una sempre maggiore quanto razionale raccolta rifiuti specie nei serali e nei festivi, ma non solo. "Abbiamo chiesto – sottolinea il presidente provinciale di Fipe Confcommercio, Matteo Musacci – di venire incontro alle utenze non domestiche con sconti sulla Tari (-15%). E di supportare questa azione sul lato economico con una strategia di servizi porta a porta sopratutto nei festivi e nei serali con la creazione di un referente tecnico di Hera che possa seguire le necessità organizzative ed operative dei pubblici esercizi in tema rifiuti, così come di operatori ecologici presenti in loco che possano intervenire direttamente". E’ stato chiesto il potenziamento delle isole ecologiche che devono essere adeguatamente inserite nel contesto urbano: aree che devono essere accessibili ai soli esercenti le cui attività insistono su quel comparto. Un pacchetto di richieste che hanno trovato la volontà di Comune ed Hera di intervenire in senso favorevole, come conferma lo stesso assessore. "Abbiamo ascoltato le richieste di Ascom e Fipe – chiarisce Alessandro Balboni – in termini di tariffazioni e servizi ottenendo finalmente che la percentuale di quota variabile della Tari scendesse sotto la soglia del 50%. Inoltre con la riduzione fino al 15% delle bollette (relative all’intero 2023) diamo un forte segnale di vicinanza alle imprese in questo momento complesso e di aumento generalizzato dei costi. Abbiamo intenzione di potenziare e migliorare i servizi con un’ attenzione particolare al decoro del centro storico". Un tema quello dei rifiuti (costi, gestione, smaltimento) che ha un peso importante nei bilanci delle imprese e che si aggiunge all’argomento dell’incremento più generale e complessivo dei costi aziendali. "C’è la massima attenzione da parte della nostra associazione – conferma Marco Amelio presidente provinciale Ascom Confcommercio – in questo senso i nostri uffici sono a disposizione per tutta l’assistenza e la consulenza necessarie e così nello specifico nell’azione di contatto con il Comune ed Hera per affrontare le necessità evidenziate attraverso la nostra struttura operativa".