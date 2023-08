"Comune di Ferrara impreparato: niente più sussidio per le famiglie in difficoltà"

La segreteria comunale del Partito Democratico manifesta "tutta la sua preoccupazione" per gli effetti della recente eliminazione del reddito di cittadinanza. Anche a Ferrara, dove sono 536 i nuclei familiari che fruiscono della misura di sostegno economico a fronte di una insufficiente situazione economico familiare, sono arrivati infatti i primi sms (o mail) che comunicano la sospensione del sussidio a partire da ieri. "Così il governo abbandona, in primis, le famiglie più bisognose – commenta Matteo Proto della segreteria comunale –, perché la misura proposta per sostituire, almeno in parte, il Reddito è ancora una mera dichiarazione d’intenti ed è ben lungi dal poter essere realizzata".

Tuttavia, prosegue, "il Governo, in questo modo, abbandona anche i Comuni sui quali, per il tramite dei servizi sociali, si scarica il problema delle famiglie in difficoltà e a Ferrara". Da qui la denuncia dell’esponente dem: "Il Comune non appare minimamente pronto posto che, nonostante il termine fosse noto, nulla è stato fatto per affrontare l’imminente problematica; le dichiarazioni dell’assessore incaricata sono evidenti in tal senso: ci stiamo (ancora?) organizzando. Il tutto, peraltro, in un contesto comunale in cui l’amministrazione ha sempre dimostrato disinteresse nei confronti della cura delle fragilità, testimoniato da un investimento a bilancio in favore di Asp che è rimasto pari a quello del 2018-2019, pur a fronte di cambiamenti sociali, economici e sanitari sempre più evidenti".

"Molti sindaci, insieme ad Anci, si sono già fatti sentire mentre a Ferrara, come spesso accade in relazione a tematiche veramente importanti e di immediata ricaduta sulle persone, tutto tace. Chiediamo, dunque, al Sindaco Alan Fabbri – chiude Proto – di attivarsi tanto per sollecitare presso il Governo la pronta predisposizione di misure di supporto alle famiglie in stato di necessità quanto, e soprattutto, di fornire ai servizi sociali ferraresi il supporto necessario a far fronte alle necessità dei cittadini".