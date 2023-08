Comune e Fondazione Zanotti a Ferrara: un patto per valorizzare i giovani

"Rendere i giovani, insieme al resto della società, protagonisti dello sviluppo culturale, solidale ed educativo del territorio". È su questo pensiero che si fondano le azioni del progetto ‘Forever young - Per giovani e diversamente giovani in una comunità educante’, curato dalla Fondazione Enrico Zanotti, a cui il Comune ha destinato un contributo di 15mila euro, approvato dalla giunta municipale, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti. "Obiettivo del progetto – spiega l’assessore Coletti – è quello di dare continuità, anche nel 2023, alle attività già sperimentate negli scorsi anni, dando stabilità alle proposte che vedono adolescenti e giovani protagonisti della vita del territorio, attraverso laboratori creativi su diverse tematiche del vivere sociale e condotti da educatori esperti. Con questo nuovo contributo l’amministrazione comunale conferma il proprio sostegno alla Fondazione Zanotti che da sempre si occupa di valorizzare i giovani, come risorsa fondamentale per lo sviluppo della società, accompagnandoli nella loro crescita con iniziative culturali di grande valore".

Nell’ambito del progetto ‘Forever young’, la Fondazione si propone in particolare di proseguire nella realizzazione di laboratori creativi per adolescenti e giovani e di dar vita a due spazi interamente dedicati ai ragazzi e alle ragazze, uno nel centro della città e uno nella periferia cittadina. L’obiettivo è quello di coinvolgere circa mille partecipanti totali alle iniziative messe in campo e circa quaranta volontari a supporto delle attività, che saranno completamente gratuite per tutti i destinatari. Nata nel 2001, senza scopo di lucro, la Fondazione Enrico Zanotti si occupa di sostenere il processo educativo e formativo dei giovani nella scuola e nell’università, di assistere i ragazzi che studiano attraverso servizi e strutture di accoglienza, di promuovere una cultura che introduca positivamente i giovani alla scelta del lavoro, e di sostenere la ricerca e la sperimentazione legate al tema dell’inserimento dei ragazzi nella vita attiva. Il contributo comunale sarà finanziato con parte della quota del Fondo sociale locale assegnata al Distretto centro nord con capofila Ferrara.

Nella foto, al centro il direttore della Fondazione Enrico Zanotti Riccardo Benetti e l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, assieme a un gruppo di ragazzi protagonisti delle attività della Fondazione