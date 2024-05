Comunità energetica: "Ecco Green house, tra autoconsumo e fonti rinnovabili"

Alla scoperta della comunità energetica ferrarese. Un appuntamento tematico, promosso da Coop Castello, dal titolo ‘Energia rinnovabile a Ferrara: facciamo comunità’. La comunità energetica rinnovabile ‘Castello Green House’ si presenta alla città. Ad assistere all’incontro, nell’area tenda attrezzata vicino alla sede della cooperativa Castello in via Medini, numerosi gli abitanti del quartiere interessato al progetto. In apertura dell’incontro il saluto di Lorendano Ferrari, presidente cooperativa di abitanti Castello, che si è soffermato sull’importanza di questa iniziativa. A seguire il presidente di ‘Castello Green House’, Massimo Buriani, si è soffermato sulla nascita della prima Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) in forma cooperativa di Ferrara.

Un passo indietro. Il 30 aprile, nella sede della cooperativa di abitanti Castello, è stata formalmente costituita la Comunità Energetica Rinnovabile ‘Castello Green House società cooperativa’. Un momento formale a cui hanno partecipato 42 soci in qualità di consumatori di energia oltre alla stessa cooperativa Castello come socio ‘produttore’. È la prima Cer in forma cooperativa della provincia e una delle prime in Italia costituite sulla base della nuova normativa per l’autoconsumo diffuso di energia rinnovabile entrata in vigore il 24 gennaio 2024 (Decreto Cer) e adottando le ‘Regole Operative’ per l’accesso al servizio, pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse) nel marzo 2024. "È aperta a tutti i cittadini, alle piccole e medie imprese, agli enti del terzo settore, agli enti locali, ai condomini che intendono produrre energia da fonti rinnovabili per il proprio autoconsumo e la condivisione virtuale dell’energia prodotta in eccesso tra i membri consumatori della comunità". Al tavolo anche Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo economico, il quale si è soffermato sui contenuti del bando regionale per l’installazione degli impianti di produzione e accumulo dell’energia a servizio delle comunità energetiche, aggiungendo. "La prima costituzione della Cer in provincia di Ferrara – ha detto – è un esempio molto bello, merito alla cooperativa Castello. La tanta gente presente a questa presentazione testimonia l’importanza del progetto. Più Cer si fanno più si avranno risposte concrete per la tutela dell’ambiente". L’incontro è proseguito con l’illustrazione della piattaforma di Legacoop ‘Respira’, studiata a supporto delle comunità energetiche in forma cooperativa.