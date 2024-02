"Con i tronchi nel Reno, Anas non c’entra"

Anas rimuoverà i tronchi accumulati a ridosso del ponte Bastia, ma poi si rivarrà economicamente sull’Autorità amministrativa competente in materia. Anas, in riferimento a quanto riportato in questi giorni da più parti sulla situazione dell’opera sul fiume Reno, in località Bastia, fa sapere "che i lavori di pulizia degli alvei dei fiumi, come già segnalato agli enti competenti e in coerenza alle norme nazionali e alla legislazione regionale, sono di competenza dell’Autorità amministrativa del fiume e non dell’ente proprietario del ponte, cui viceversa spettano solo i lavori volti alla conservazione dell’opera". Si va comunque verso la soluzione di un problema molto rischioso con i rami che avevano costituito una vera e propria diga sotto il ponte Bastia. I tronchi si era accumulati in moto pericoloso sotto l’opera.