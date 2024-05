"Con il fotovoltaico diamo luce al paese"

Energie rinnovabili da fotovoltaico: "Quello che potenzialmente si andrà a produrre a Bondeno, quando tutti i campi fotovoltaici verranno autorizzati – spiega Gino Alberghini dell’associazione ‘Terre matildee’ – sarà più del doppio di quella che è la nostra necessità per l’autosufficienza". Sono già stati infatti autorizzati tre impianti, altri sono in corso di autorizzazione per un totale di 110 megawatt di potenza che produrranno circa 150 megawattora. Tutto questo quando il consumo di Bondeno, dagli studi, si attesta intorno alla metà. L’approvazione, mercoledì sera in consiglio comunale all’unanimità, della proposta di seminare nell’ambito della realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra su suolo agricolo, piante erbacee per garantire il proliferazione e la salvaguardia degli insetti impollinatori producendo un beneficio ambientale ulteriore rispetto alla sola produzione di energia elettrica "green", ha riportato all’attenzione il punto della situazione sugli investimenti nel settore. "E’ un ottimo risultato – sottolinea il sindaco Simone Saletti – ottenuto senza costruire mega impianti ma con impianti di medie dimensioni che diventeranno, in questo modo, delle piccole oasi di biodiversità che andranno ad influenzare tutto il territorio". "Come Terre Matildee – spiega Alberghini abbiamo iniziato nel gennaio del 2022, con la forte e convinta collaborazione dell’amministrazione comunale, ad organizzare una serie di incontri riguardo al fotovoltaico. Ad oggi ne abbiamo fatti 11, spaziando dal fotovoltaico in campagna, all’autoconsumo, alle comunità energetiche e solari. Incontri che abbiamo ripetuto perché spesso la normativa cambia in corso d’opera. E questo ha dato i suoi frutti. L’idea è quella di diventare autosufficiente nella produzione da fonti rinnovabili". Quello che potenzialmente si andrà a produrre quando tutti i campi fotovoltaici verranno autorizzati, sarà il doppio di quanto necessario. Quanto prodotto sul territorio di Bondeno potrebbe servire anche altri comuni.

Claudia Fortini