Con l’Ecomuseo un itinerario nei luoghi cari a Don Minzoni

Domenica le strade cittadine, arricchite da un allestimento urbano che ricorda la vita e la figura del martire del fascismo, saranno teatro di una passeggiata animata, tra storia e realtà, "Nei luoghi di don Minzoni", organizzata dall’Ecomuseo di Argenta in collaborazione con la parrocchia, alla riscoperta dei luoghi cari a don Giovanni Minzoni, purtroppo oggi in gran parte non più esistenti. La partenza è prevista alle 16 dal Centro Culturale Cappuccini. L’itinerario sarà riproposto sabato 24 giugno alle 20.30. Info 0532-330276.