"Con l’Entella per un pareggio?. No, a Chiavari vogliamo i 3 punti"

Contro l’Entella mister Di Carlo (foto) non potrà contare sulla presenza del capitano Mirco Antenucci, che verrà lasciato a riposo per riprendersi completamente dall’affaticamento accusato nell’ultimo match. "A Chiavari per l’ultimo passo? Ci sono ancora tre partite e nove punti a disposizione – spiega Di Carlo in conferenza pre gara –. Come abbiamo visto, nonostante le vittorie che abbiamo fatto nell’ultimo periodo, siamo ancora a combattere, quindi bisogna essere realisti e fare il massimo in queste ultimi tre incontri. Questo è il nostro obiettivo".

Che insidie può nascondere l’Entella?

"E’ una squadra difficile, sono bravi ad alzare i ritmi e ad andare sulle seconde palle, ma anche a giocare un calcio veloce. Li abbiamo studiati bene, andremo là con le nostre qualità, senza fare tanti calcoli".

Un pareggio potrebbe andare bene ad entrambe?

"Se viene a fine partita lo prendiamo, ma noi dobbiamo andare in campo con la testa di chi porta a casa i tre punti. E’ una squadra che come noi si deve salvare, il rispetto c’è sempre, ma bisogna avere la giusta concentrazione e determinazione per portare a casa più punti".

Le condizioni del gruppo?

"Non verranno convocati Carraro, Bassoli, Arena, Buscagin e si aggiunge anche Antenucci. L’affaticamento che ha avuto non è stato recuperato, quindi non lo rischiamo assolutamente, su un campo sintetico tra l’altro. Sono recuperati Maistro, Rao, Siligardi e in più tornerà per la prima volta in gruppo Sits. Dal punto di vista mentale stiamo molto bene, la vittoria ottenuta in casa contro il Gubbio ha fatto sì di unirci e compattarci ancora di più".

Dal primo minuto Peda?

"L’importante è che sia rientrato in gruppo, lui come anche gli altri giocatori. Abbiamo fatto giocare Nador che non giocava da tanto tempo, e doveva giocare Contiliano, ma poi Niccolò aveva accusato la febbre. Se non l’avesse avuta magari avrebbe fatto lui una grande prestazione ed oggi giocherebbe di nuovo lui. Invece magari oggi gioca Nador. Se non dovesse esserci Buchel magari giocherà Contiliano, e così via… per dire che a me non fa tanta differenza chi scende in campo, se non magari per qualche aspetto, l’importante è che chiunque scenda in campo dia qualcosa alla squadra, in termini di tecnica, motivazione, e spirito di squadra".

Tornerà Zilli subito?

"Sì, dopo i due gol spero si sia sbloccato. E’ anche vero che dopo che hai segnato due reti non è sempre semplice ripetersi. Speriamo che ne faccia altri due o li faccia fare agli altri. Zilli è un battagliero e combattente, è un attaccante atipico, è una prima punta ma è anche bravo a creare gli inserimenti degli altri giocatori. Oggi sta meglio speriamo di potergli dare continuità in queste ultime partite, anche perché è unico in rosa ad avere certe caratteristiche".