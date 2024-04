Conca di Valpagliaro, ponti e Darsena . Pioggia di milioni per migliorare l’idrovia

L’idrovia, ossia la via d’acqua di settanta chilometri del Po di Volano da Ferrara fino al mare, è stato uno dei temi affrontati durante l’incontro con l’assessore Andrea Corsini.

Un investimento complessivo di quasi 170 milioni rispetto ai 145 iniziali, grazie alle nuove risorse derivanti dall’Intesa interregionale sulla navigazione siglata nel 2022, che ha reso disponibili ulteriori 20,7 milioni, oltre ai quattro milioni di cofinanziamenti europei.

Tre sono stati i ponti realizzati e inaugurati tra 2020 e 2022: ponte Bardella sul canale Boicelli a Ferrara, ponte Madonna sul canale navigabile a Migliarino (Fiscaglia) e il ponte provvisorio di Final di Rero, con annessa viabilità, che sarà utilizzato durante le attività di demolizione e ricostruzione dell’attuale ponte di Final di Rero. Struttura di attraversamento per la quale, essendo in condizioni critiche, è già partito il cantiere per la sostituzione con un nuovo ponte della lunghezza di 134 metri. Il cantiere comprende anche l’adeguamento della curva fluviale di Final di Rero, con la realizzazione di un’isola di ventimila metri quadrati. Seguirà anche il risezionamento di un chilometro di alveo dalla conca di Valpagliaro a monte del ponte, con rivestimento a scogliera per due chilometri circa. Altri lavori riguardano poi il rialzo di sette chilometri di argini del canale navigabile tra Migliarino e Ostellato (3,5 chilometri per ciascuna sponda). A novembre 2023 è stato infine consegnato il cantiere per il dragaggio della Darsena di San Paolo in città, per un tratto di 1,8 chilometri. Un’opera da 11,4 milioni di euro il cui termine è previsto a fine 2027.