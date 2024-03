’Concerti con tè e...’ ultimo appuntamento

La Casa della Cultura di Tresigallo, oggi alle 17, ospiterà l’ultimo appuntamento della 16sima edizione della rassegna ‘I Concerti con Tè e…’, organizzati dall’Associazione Musicale ‘Arianna Alberighi’ Scuola di Musica – Filarmonica di Tresigallo in collaborazione con le Biblioteche comunali di Tresignana. Protagoniste saranno due insegnanti della Scuola di Musica di Tresigallo: Valentina Turolla al pianoforte, Ilaria Ferrari al clarinetto e, ospite d’onore, Sandro Ongaro (conosciuto come solista e collaboratore della Filarmonica di Tresigallo e di altre orchestre regionali, nonché docente di clarinetto presso la scuola di musica di Bentivoglio) al clarinetto. Saranno proposte musiche di Poulenc, Mendelssohn, Niels Gade, Donato Lovreglio e Michele Mangani. Tema principale del concerto sarà l’esibizione in duetto di Ilaria Ferrari, giovanissima clarinettista diplomatasi col massimo dei voti al Conservatorio di Padova, dove frequenta e collabora con l’orchestra del Veneto; ad accompagnarla al pianoforte Valentina Turolla, storica insegnante della scuola di musica di Tresigallo.