Confcommercio si allarga : "Spazio alle professioni"

Confcommercio Professioni prenderà casa a Ferrara. È stata ufficializzata ieri, nel corso di un convegno nella sede Ascom Confcommercio, la prossima costituzione della Federazione che opererà anche sul nostro territorio in rappresentanza delle libere professioni (le non ordinistiche nei settori della cultura, benessere, comunicazione). A tenere a battesimo la futura declinazione territoriale della Federazione, Anna Rita Fioroni, presidente nazionale di Confcommercio Professioni, che rappresenta oltre 20 mila professionisti in tutta Italia: "Confcommercio Professioni – ha spiegato – nasce nel 2018. Abbiamo voluto mettere in evidenza i lavori autonomi e professionali dandogli un ampia riconoscibilità, professionalità che nascono in base alle esigenze del mercato e si sviluppano con esso rispondono alle esigenze di un Terziario avanzato. Il mondo delle professioni genera oltre 6 miliardi di fatturato e comprende oltre un milione di lavoratori. Entrare nel sistema Confcommercio significa ampliare le opportunità offerte, ad esempio sui fondi pensionistici Fon.Te". "Oggi – ha aggiunto Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara – è una giornata particolarmente importante perché nella strategia che abbiamo da subito definito all’inizio del mio mandato nel luglio del 2022 abbiamo puntato sull’allargamento della base associativa andando oltre i settori del commercio, del turismo e dei servizi con l’innesto per l’appunto delle libere professioni".

A coordinare gli interventi della mattinata Davide Urban, direttore generale di Confcommercio Ferrara: "Stiamo costruendo una struttura in Ascom che è in grado di erogare con la tradizionale competenza i servizi più noti e conosciuti ma di andare oltre, ad esempio, con figure tecniche in ambito consulenziale con riferimento alla legislazione del lavoro. Siamo già operativi sul mondo sportivo, ad esempio le convenzioni con SPAL, e diamo vita ad questa nuova filiera". A salutare la nuova area di azione di Confcommercio Ferrara anche Cristina Mezzanotte, presidente Manageritalia dell’Emilia Romagna. Contributi, spunti e sollecitazioni sono poi arrivati dal pubblico di professionisti interessati a questa nuova realtà di prossima costituzione a Ferrara: da Federico D’Anneo (legale e presidente del Ferrara Jazz Club), a Marco Mescolini (fondatore dell’agenzia comunicazione Empresa Creativa), da Massimo Sgarbi (legale e delegato Ascom per il territorio di Bondeno), ad Enrico Lionello (Chief Marketing dell’autosalone “Cavour”).