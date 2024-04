Confusione sui limiti di velocità a Ferrara, richiesta di chiarimento da parte di un cittadino

Caro Carlino,

chiedo un gentile chiarimento in merito

ai limiti di velocità da rispettare in città attualmente nelle seguenti vie: Caretti, Canapa e Wagner. Mi risulta che ci siano state disposizioni, poi forse dietrofront, per cui oggi non mi risulta chiaro. Fra l’altro la mia auto mi segnala in tutte le suddette vie il limite dei 30 chilometri all’ora. Volendomi adeguare

alla normativa, pur

non condividendola completamente, trovo atteggiamenti di aggressività e insofferenza da parte di chi mi segue, appiccicato, con sfanalate rabbiose. Forse perché queste persone sanno che in certi tratti non vi sono rilevatori in atto, ma il senso civico dov’è? Ringrazio per gentile risposta. Cordiali saluti alla redazione,

Paola Paparella