Consegnato il tricolore ai nuovi nati

La Galleria Civica Alda Costa si è colorata di rosa e azzurro: i 60 nuovi nati del 2023 sono stati chiamati a ritirare, ieri, il tricolore con cui l’amministrazione comunale li accoglie, in concomitanza con la Giornata della Bandiera.

"Benvenute e benvenuti nella comunità copparese e italiana – li ha salutati il sindaco Fabrizio Pagnoni –. In questa giornata, in cui celebriamo il tricolore, che ci identifica come Paese, vogliamo accogliervi come nuovi concittadini, ringraziando le mamme e i papà che hanno intrapreso lo straordinario percorso della genitorialità. Ci auguriamo che questa divenga una bella tradizione, per celebrare con gesto altamente simbolico l’emblema dell’Italia e i nostri nuovi piccoli italiani".