Consigliere Fabbri, Interrogazione in Regione per salvare il finanziamento della fibra a Comacchio

COMACCHIO

"Non possiamo perdere il finanziamento per portare la fibra a Comacchio". Così il consigliere regionale e comunale Marco Fabbri che preannuncia un’interrogazione in Regione per fare chiarezza sulle ragioni che non consentono la prosecuzione del progetto. "Innanzitutto – afferma –, occorre fare chiarezza e definire responsabilità e problematiche relative a ciascuno dei soggetti in campo. Poi bisogna provare a recuperare il possibile per evitare di perdere il finanziamento del Piano nazionale Banda ultra larga così importante per un progetto che porta a Comacchio e a tutti i residenti, ma non solo, un’opportunità come il collegamento ultra veloce alla rete. Possibile che il Comune non sia interessato a questo? Possibile che non collabori fattivamente con l’azienda, Open Fiber, che si è aggiudicata la concessione per la progettazione e gestione delle reti a banda ultra larga da portare direttamente a 15.500 civici? Per un investimento complessivo di quasi 25 milioni di euro a completo beneficio del nostro territorio". Quesiti, questi, che affiderà all’interrogazione che presenterà in Regione: "Il nodo è capire a chi spettino i lavori di ripristino di marciapiedi e strade dopo gli scavi per la posa della fibra. Proprio per questo – spiega il consigliere del Pd – mi rivolgo formalmente alla Regione affinché si faccia chiarezza e ciascuno possa prendersi le proprie responsabilità sperando di poter contribuire poi a cambiare rotta e riprendere in mano il progetto in modo serio, fino al suo compimento".