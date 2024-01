Consiglio direttivo. La Pro Loco conferma il suo organigramma

Si sono riuniti nella serata di venerdì i soci della Pro Loco di Copparo per l’assemblea straordinaria che si è tenuta al ristorante ‘Da Giuseppe di Copparo’. Nell’occasione si è proceduto all’elezione del consiglio direttivo e alle relative procedure e deliberazioni previste all’interno dello Statuto dell’associazione. Nell’occasione sono stati eletti e confermati alla guida della Pro Loco di Copparo Cristina Barboni, James Finessi, Federico Margutti, Roberto Pavinati, Vittorio Polloni, Giulia Rasconi e Armando Zanforlin. Presenti all’appuntamento, arricchito dalla cena sociale, il sindaco Fabrizio Pagnoni e l’assessora con delega all’Associazionismo Paola Peruffo, che hanno portato il saluto dell’amministrazione comunale. "Complimenti a Cristina Barboni, James Finessi, Federico Margutti, Roberto Pavinati, Vittorio Polloni, Giulia Rasconi e Armando Zanforlin, che ieri sera sono stati eletti e confermati alla guida della Pro Loco di Copparo – ha scritto il primo cittadino copparese sulla propria pagina Facebook –. A tutti loro auguro un buon lavoro e assicuro la vicinanza e la piena collaborazione dell’amministrazione comunale, per cogliere altri nuovi importanti traguardi in un’attività di grande valore e straordinaria importanza per tutta la comunità". Diverse, infatti, sono le iniziative che vedono protagonista la Pro Loco di Copparo nell’ambito di eventi organizzati in collaborazione con il Comune e altre importanti realtà associative del territorio (come nel recente programma di appuntamenti natalizi), oltre a iniziative di carattere sociale. Successivamente si terrà una riunione in cui avverrà la distribuzione delle cariche tra gli eletti.