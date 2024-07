Contabilità e ricerca. Un accordo tra Unife e la Corte dei Conti: "È un arricchimento"

Opportunità di scambio e di ricerca sui temi della contabilità pubblica applicata alla sostenibilità ambientale e della tutela intergenerazionale. Sono questi i cardini su cui poggia la collaborazione stipulata tra l’Università e la sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti. La convenzione, presentata ieri dalla rettrice Laura Ramaciotti, ha durata triennale e costituisce la cornice formale – ma anche sostanziale – per la promozione e la diffusione di tematiche riferite al diritto, all’economia delle aziende e amministrazioni pubbliche, della contabilità nelle pubbliche amministrazioni e alla sostenibilità come si diceva in premessa. A ‘beneficiare’ dell’accordo saranno i dipartimenti di Economia e di Giurisprudenza. "La partecipazione di Unife a forme di collaborazione con la Corte dei conti – così Ramaciotti – è coerente con le politiche e le strategie sancite dallo statuto di ateneo. La spiccata vocazione a carattere innovativo dell’Università, finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale e al progresso civile della società, richiede il sostenimento di iniziative che interessino lo sviluppo sociale e culturale del territorio, la promozione di forme di collaborazione con organismi esterni". Soddisfatto il presidente della sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei Conti, Marcovalerio Pozzato. "Il sodalizio con l’Università è destinato a snodarsi su più direttrici – così Pozzato – . La sezione di controllo conferma il suo interesse a contribuire alle iniziative didattiche, anche a livello specialistico, intestate all’università, che si conferma Ateneo in grande espansione. Oltre a ciò, mio forte auspicio si rivolge alla promozione di iniziative seminariali e convegnistiche". Il prorettore al Bilancio, Enrico Deidda Gagliardo – in veste di direttore scientifico del Centro di ricerca sul valore pubblico di Unife – tratteggia la visione di prospettiva. "Questa collaborazione – scandisce – si tradurrà in innovative attività di alta formazione, ricerca e public engagement e verterà sui temi del public value, del performance management, del risk management, del resource management anche nell’ottica della pianificazione e della rendicontazione integrata relative al Piao". A chiudere, sotto l’egida del direttore generale, Marco Pisano, la direttrice del dipartimento di Giurisprudenza, Serena Forlati e il vice di Economia, Enrico Bracci. "Gli studenti (anche post-laurea), potranno beneficiare del confronto con i magistrati della Corte dei conti e delle opportunità di tirocinio e tesi".

f. d. b.