Contadini e migrazioni con Vasallo

Web Radio Giardino, con la collaborazione di Arci, organizza alla sala polivalente di viale Cavour 189 (sotto i Grattacieli), oggi dalle 15, un workshop dall’attivista Brigitte Vasallo, scrittrice e ricercatrice spagnola. Un’esperienza di ricerca per viaggiare alla scoperta delle radici culturali e identitarie delle popolazioni contadine che si trasferirono nelle città durante i miracoli economici del 1950-1970, per riflette su come l’eredità rurale continui a influenzare le nostre vite urbane. Il titolo dell’iniziativa è ‘Improvviso – i tuoi antenati erano contadini, tu sei nato cittadino?’. La partecipazione è gratuita, fino ad un massimo di 20 persone. Un momento di riflessione per un confronto storico e culturale con le nostre radici, in una terra, quella ferrarese, dalla storica e profonda tradizione agricola.