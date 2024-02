Continua l’allarme smog, prorogati tutti i divieti per la circolazione delle auto

Proseguirà anche nelle giornate di oggi, domani e lunedì la validità nel territorio comunale di Ferrara delle misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell’aria, in vigore dal 23 gennaio scorso. La proroga dei provvedimenti è determinata dal protrarsi della previsione di superamenti, nei prossimi giorni, per la città di Ferrara, del valore limite giornaliero di PM10 nell’aria. Il divieto di circolazione nella fascia oraria 8.30 - 18.30 per tutti i veicoli a benzina fino a euro 2, i veicoli metano-benzina o gpl-benzina fino a euro 1, i veicoli diesel fino a euro 5, i veicoli gpl/diesel o metano/diesel fino a euro 5 e i ciclomotori e motocicli fino a euro 1, nell’area del centro abitato di Ferrara.