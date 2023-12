Contributi a progetti storici e culturali. Obiettivo, dare luce alla comunità

Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno di attività culturali, storiche, turistiche, enogastronomiche e ludico-ricreative. Il bando per l’assegnazione di contributi a finalizzati a sostenere il tessuto economico ed imprenditoriale costituito dalle associazioni culturali con sede in Poggio Renatico mediante contributi per i fabbisogni gestionali necessari alla progettazione ed attivazione delle loro attività. Tra gli obiettivi, sostegno alla realizzazione di progetti culturali aventi ricadute sulla comunità poggese.