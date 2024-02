Contributi per 2mila euro a favore di progetti per alunni disabili

É stata assegnata dal comune la somma di 2.000 euro a favore dell’I.I.S. Vergani Navarra di Ferrara per lo svolgimento di due progetti tutor in favore di alunni disabili, residenti nel comune di Terre del Reno, per il periodo gennaio-giugno 2024. Come spiegato dall’assessore con delega alla istruzione e pari opportunità Elisabetta Zavatti, l’amministrazione di Terre del Reno sostiene progetti Tutor per i ragazzi con difficoltà e fragilità residenti sul territorio, che frequentano gli istituti secondari di secondo grado mettendo a disposizione contributi per ogni singola progettualità. Non si tratta quindi di contributi riferiti alle ore necessarie da destinare ad ogni studente, bensì per progetti specifici. L’assessore Filippo Marvelli, spiega inoltre che il comune vuole proseguire nella strada dell’inclusività col fine ultimo di permettere anche a giovani con disabilità di vivere una vita con le medesime possibilità dei loro coetanei.