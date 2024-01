Controlli a tappeto dei militari. Raffica di denunce e sanzioni

Nel pomeriggio di venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) Carabinieri di Bologna, del Nucleo Ispettorato del lavoro (N.I.L.) Carabinieri di Ferrara e del Nucleo Carabinieri Forestali di Portomaggiore, hanno dato corso all’ennesimo servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato, in particolare, al contrasto degli illeciti, amministrativi e penali, in materia di sostanze stupefacenti, circolazione stradale, immigrazione, igiene degli alimenti, tutela del lavoro e dell’ambiente. I militari si sono concentrati sui comuni di Portomaggiore e Argenta, dove hanno eseguito accurati controlli a carico di 8 esercizi commerciali e una quarantina di persone, ritenuti di interesse operativo.

Il bilancio delle attività dei carabinieri portuensi e dei colleghi dei “Reparti Speciali” è di una persona denunciata all’autorità giudiziaria estense per violazioni in materia di soggiorno degli

stranieri, due persone segnalate al Prefetto quali assuntore di stupefacenti – essendo stati trovati in possesso di singole dosi di hashish e marijuana – ed altre due persone sanzionate amministrativamente per violazioni in materia ambientale, avendo, rispettivamente, bruciato residui

vegetali in periodo di divieto e abbattuto 3 piante in assenza delle preventive comunicazioni

all’amministrazione comunale.