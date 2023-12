Controlli serrati su spaccio e alberghi

Non si ferma la lotta della polizia locale contro lo spaccio di droga. Un uomo è stato fermato sulle mura di via Baluardi mentre stava per cedere sostanza stupefacente: 1,15 grammi di hashish, che è stata sequestrata mentre l’acquirente segnalato alla prefettura. Negli ultimi dieci giorni (a partire dal 20 novembre) gli agenti hanno denunciato due spacciatori e segnalato otto persone trovate in possesso di sostanza stupefacente ad uso personale; ad uno di essi è stata anche ritirata la patente di guida. Gli accertamenti sono stati condotti in luoghi ritenuti sensibili quali la zona di via Porta Catena, via Baluardi, zona Gad e a Pontelagoscuro. Nell’ambito delle attività di controllo e di prevenzione sono stati sequestrati, anche con l’aiuto dell’unità cinofila, 71,6 grammi di hashish, 9 di cocaina, 31,74 di marijuana e 3,07 di eroina. Anche il reparto di polizia commerciale sta intensificando i controlli sulle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di quelle dedicate all’ospitalità di persone anziane o con fragilità (case famiglia). I controlli, in collaborazione con l’Ausl e dei servizi socio- assistenziali hanno fatto emergere numerose irregolarità. In particolare, sulle strutture adibite a casa famiglia sono state rilevate diverse violazioni per un importo complessivo di 12mila euro. In tre occasioni è stato accertato il superamento del numero massimo consentito di ospiti: in una struttura sita nella frazione di Cona è stata accertata la presenza di 9 persone anziché 6, in località San Bartolomeo in Bosco 7 ospiti anziché 6 e, da ultima, in località Pontelagoscuro, 8 ospiti invece dei 6 consentiti. Controlli anche alle strutture ricettive, soprattutto in centro dove gli agenti hanno individuato un appartamento nel quale si svolgeva abusivamente attività di casa per vacanze nella centralissima via Ragno.