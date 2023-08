Copertine da urlo a Palazzo Diamanti

Appuntamenti estivi per bambini ispirati alla mostra ‘Guido Harari. Incontri. 50 anni di fotografie e racconti’ (Diamanti fino al 1° ottobre). Oggi si realizzeranno le ‘Copertine da urlo’. Gli appuntamenti sono sempre alle 17.30 nell’aula didattica (l’attività non prevede l’ingresso in mostra). A partire da settembre verrà proposto ‘Tipi da poster’, visite animate alla mostra

sui 50 anni di scatti

e racconti raccolti dal fotografo Guido Harari.