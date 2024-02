Corsi di autodifesa in palestra

CODIGORO

"In una società che sembra non voler accettare l’indipendenza e le scelte autonome e sentimentali delle donne e quindi arriva al delirio di ucciderle ’per amore’, abbiamo pensato che sia anche molto importante che le donne imparino a difendersi da ogni tipo di aggressione che possano subire". E’ il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi ad illustrare i motivi che assieme alle tante iniziative già in cantiere, promosse per celebrare la Giornata internazionale della donna, l’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Codigoro, in collaborazione con Udi, Arcigay Ferrara ed Athletic Studio’s Asd, organizza un corso di autodifesa e un incontro su sport e stereotipi di genere. Si comincerà sabato 9 marzo e poi a seguire i prossimi due con l’ultimo previsto per sabato 23 marzo sempre dalle ore 11 alle ore 12. Il corso presso la palestra Athletic Studio’s ASD.Info: Luca Tromboni (328 4537213), Graziella Ferretti (345 1547528).