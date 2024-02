Corsi per cantanti baby alla scuola di musica

COMACCHIO

Il progetto ‘Radici Sonore’ continua. La Civica Scuola di Musica di Comacchio, in questi giorni, ha presentato sulla propria pagina Facebook il corso di canto corale gratuito per i bambini delle classi 3A, 3B e 3C della scuola Fattibello di Comacchio, 3A e 3B di Porto Garibaldi, 3A di San Giuseppe e 3A di Lido degli Estensi che ha preso il via mercoledì. Gli appuntamenti saranno ogni mercoledì alle 17 alla Civica Scuola di Musica di Comacchio, in via della Pescheria 2. "In questo percorso emozionante – scrivono dalla scuola -, i bambini avranno l’opportunità di esplorare il mondo del canto corale e scoprire le meravigliose ‘Radici Sonore’ della nostra cultura. Il corso, guidato da esperti insegnanti, si concentrerà sullo sviluppo della percezione sensoriale, sull’impostazione della voce e della respirazione, sul miglioramento delle capacità linguistiche, pronuncia e scansione ritmica delle parole".

Il repertorio di studio includerà le meravigliose canzoni popolari legate a territorio del Comune di Comacchio. Il percorso – come spiegato dalla Civica Scuola di Musica - è reso possibile grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale di Comacchio e al coinvolgimento delle associazioni locali Al Batal, TemperaMenti e La Famìa ad Magnavaca. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 331-9771049. L’iniziativa rappresenta una straordinaria opportunità per i bambini di esplorare la musica e le radici culturali del territorio comacchiese: obiettivi che sono propri del progetto ‘Radici Sonore’, oltre che dell’attività della Civica Scuola di Musica.

v.f.