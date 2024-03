Cortevecchia si allaga. Nanni: "Non è drenante?". Balboni: "Accuse puerili"

Non ha drenato l’acqua come avrebbe dovuto il nuovo porfido di piazza Cortevecchia, dopo le piogge del 26 marzo scorso e proprio riguardo a questo il consigliere dem Davide Nanni ha presentato un’interpellanza. Come si legge nel documento, la piazza "risultava allagata in più punti nonostante le ventilate capacità drenanti del nuovo manto in porfido, che sono state carenti, rendendo necessario il pronto intervento di operai per contenere fenomeni di ristagno e allagamento parziale". Nanni chiede quindi al sindaco e all’assessore competente, Alessandro Balboni, che ha delega all’ambiente, se la nuova piazza, dopo i lavori di ripavimentazione, eseguiti dall’azienda trentina Veneri & Casagranda Porfidi, con la posa di un nuovo materiale lapideo/carrabile sull’intera superficie di piazza con "fughe drenanti", creata proprio al fine di evitare ristagni e allagamenti in caso di forti precipitazioni, sia stata collaudata e se questo test avesse dato esito positivo.

"Quali azioni intendono intraprendere nei confronti delle ditte appaltanti per rimediare tempestivamente alle carenze riscontrate, evitando che la piazza sia soggetta a nuovi rischi di allagamento?". Piazza Cortevecchia è stata infatti oggetto di un’importante riqualificazione urbana, sostenuta in parte dal Ministero della Transizione Ecologica nell’ambito del "Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici". Il progetto ha proposto la sostituzione dell’asfalto con una superficie a minor impatto ambientale e drenante, capace di ridurre l’assorbimento di calore nei mesi estivi e pesare meno sul sistema fognario. Secondo Alessandro Balboni questa è "una polemica pretestuosa e puerile: si sono formate una decina di pozzanghere in alcuni punti dove non era stata posata correttamente la pavimentazione. Una sciocchezza sulla quale gli operai sono subito intervenuti per porre rimedio".

"La pavimentazione di piazza Cortevecchia – puntualizza l’assessore – è in porfido, ma le fughe tra i vari blocchi di pietra sono realizzate con materiale drenante. Questo tipo di tecnologia, unita alle aiuole dove sono posizionati gli alberi, ha ridotto del 30% il carico sulle fognature e ha sensibilmente aumentato la permeabilità del luogo. La nuova piazza è stata scelta da migliaia di ferraresi tramite un processo partecipativo, consegnando finalmente al passato l’orrenda colata di asfalto nero che prima deturpava uno spazio pubblico a pochi metri dal cuore di Ferrara. Trovo ridicole queste polemiche, sollevate solo per un paio di pozzanghere".

Lucia Bianchini