Covid, impresa solidarietà. Sul petto doppia medaglia

Una doppia medaglia per l’impegno nel periodo del Covid. Ieri, in prefettura, la consegna delle medaglie di benemerenza ‘Il tempo della gentilezza’ conferite dal presidente nazionale della Croce Rossa Italiana a Coop Alleanza 3.0 di Ferrara e l’azienda Lyondell Basell. Erano presenti il prefetto Massimo Marchesiello, l’assessore alle politiche sociali, Cristina Coletti, il presidente della Croce Rossa Italiana di Ferrara, Nicola Angiuli, i vertici delle forze dell’ordine e militari, protezione civile e Avis Ferrara. "Ho sempre detto che la prefettura è la casa di tutti – le parole di Marchesiello – quest’appuntamento evoca fatti tristi di quattro anni fa. In quel periodo la Cri si è prodigata per aiutare le persone in difficoltà, onore a tutti i volontari". L’assessore Cristina Coletti ha voluto ringraziare la Cri di Ferrara: "Avete fatto un lavoro importante per la nostra comunità, siamo noi a ringraziare tutti voi". Il presidente della Croce Rossa Italiana di Ferrara, Nicola Angiuli ha illustrato il report delle attività del 2020 in emergenza Covid19. Per l’anno 2020 sono stati 5000 i servizi effettuati da Cri Ferrara, 37mila ore di servizio sul territorio, sono state 24553 le ore d’impiego dei volontari con 242 volontari diversi della Cri Ferrara. "Importante è stato il team di coordinamento per quell’emergenza, per fare fronte a quello che era per tutti qualcosa di nuovo". Le medaglie a Patrizia Luciani consigliere di amministrazione ‘Coop Alleanza 3.0’, poi a Antonio Mazzucco direttore centro ricerche ‘Giulio Natta’ e Corrado Rotini direttore attività produttive del sito di Ferrara Lyondell Basell. L’apporto di Coop Alleanza 3.0 Ferrara è stata di supporto per fornire spese alle persone più fragili nel periodo di emergenza pandemica, in collaborazione con i volontari della Cri. Lyondell Basell ha contribuito per l’acquisto di un mezzo a servizio della Cri Ferrara. Nel suo intervento Patrizia Luciani (Coop Alleanza 3.0) ha spiegato: "Abbiamo fatto quello che era giusto fare in quel periodo di piena emergenza". Corrado Rotini per Lyondell Basell sottolinea come: "Siamo onorati di avere ricevuto questa benemerenza, siamo noi che diciamo grazie alla Cri per quello che hanno fatto in quel periodo per la comunità".

Mario Tosatti