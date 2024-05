Creare oasi per le api in estinzione. Molini Pivetti aderisce al progetto

RENAZZO

Con l’obiettivo comune di preservare il pianeta e la biodiversità, Molini Pivetti, storica azienda italiana con sede a Renazzo, specializzata nella produzione di farine di alta qualità dal 1875, annuncia la partnership con Savingbees.org, un progetto zero profit nato con la missione di creare Oasi Apistiche, dove api selvatiche e impollinatori trovano rifugio e possibilità di prosperare. In particolare, l’Oasi apistica che Molini Pivetti ha già iniziato a supportare è un progetto volto alla valorizzazione della biodiversità e garantisce un’area fiorita per sostenere la continuità della variabilità genetica e la sopravvivenza delle piante.

"In ottica di impegno nella salvaguardia e promozione della biodiversità, la collaborazione con Saving Bees riflette la nostra natura e testimonia l’attenzione quotidiana nei confronti dell’ambiente e la tutela delle buone pratiche ecosostenibili – dice Giulia Chessa, marketing manager dell’azienda renazzese - Il nuovo progetto è un proseguo dell’attività di informazione e sensibilizzazione verso le future generazioni che abbiamo già implementato con "Adotta un campo di grano", proposta rivolta alle scuole d’infanzia e primarie, che alle api e al tema della biodiversità dedica una formazione specifica". Pivetti che per creare maggiore consapevolezza sulla tematica della sostenibilità, nel 2021 aveva anche introdott il Manifesto di Sostenibilità, che racchiude tutto l’impegno verso una crescita responsabile e sostenibile attraverso 4 pilastri: Agricoltura, Territorio, Responsabilità, Squadra.

"Siamo entusiasti di annunciare l’ingresso di Molini Pivetti quale partner della nostra missione – ha chiuso Matteo De Simone, fondatore di Saving Bees - Insieme, ci impegniamo a tessere un futuro più verde e vivibile per tutti gli esseri viventi del nostro pianeta. La missione di Savingbees.org è chiara e ambiziosa: creare Oasi Apistiche, vere e proprie cattedrali di biodiversità, dedicate alla salvaguardia degli impollinatori, custodi silenziosi della varietà genetica delle piante. Grazie a Molini Pivetti, siamo ora a quota cinque oasi, veri baluardi nella lotta contro la diminuzione delle api selvatiche, un tema al centro del nostro impegno condiviso".