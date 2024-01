Cresce il bisogno, l’Emporio solidale si amplia

La solidarietà non va in vacanza, la percentuale delle famiglie in difficoltà non accenna a diminuire. Ad Argenta per cercare di contrastare il fenomeno delle nuove forme di povertà hanno dato vita all’Emporio Solidale, un progetto sostenuto dal Centro Servizi Volontariato/Agire Sociale e che si è diffuso, come buona pratica e progetto di successo, in tutta l’Emilia-Romagna, dove se ne contano 24. Scopo dell’Emporio è fornire un supporto alimentare alle persone fragili che tenga conto della dignità delle persone, e delle loro preferenze.

L’Emporio di Argenta è stato inaugurato nel 2021, dopo un lavoro di progettazione iniziato nel 2018 con lo studio di fattibilità del progetto, con il supporto di Csv Terre Estensi, Comune di Argenta, Parrocchia di San Nicolò e Croce Rossa Italiana, e all’avvio ha dato assistenza a 51 famiglie. Nel 2021 all’Emporio Solidale di Argenta, Solidargenta, sono stati accolti 207 cittadini (con un occhio particolare a famiglie con minori) grazie a un gruppo di volontari di circa 20 persone, tutti formatisi all’interno del progetto. Nel 2022 ai 51 nuclei supportati se ne sono aggiunti ulteriori 48, un totale di 133 persone, a causa della crisi umanitaria dovuta allo scoppio della guerra in Ucraina.

Dal 2023 l’amministrazione, in accordo con CSV e Solidargenta, ha deciso di potenziare le attività e l’accoglienza è passata a 154 nuclei, selezionati tramite avviso pubblico, per un totale di 496 persone. Alcuni dati, partendo della fascia di reddito delle famiglie accolte: 70 famiglie entro 6.240 euro (ISEE); 84 tra i 6.240 e i 25.000. La nazionalità prevalente è italiana (57%). Occupazione: pensionati 18,1 %; occupati: 43,8%; disoccupati: 38,2%. Residenzialità: residenti in case con affitto agevolato: 40%; affittuari: 32%; case di proprietà: 10%. Da luglio 2021 a giugno 2023 Solidargenta ha distribuito beni per un valore di 150 mila euro, mentre da luglio 2023 a fine novembre la stima è di circa 40 mila euro. Sono stati coinvolti i cosiddetti "invisibili": coloro esclusi dai canali convenzionali di supporto, non in situazione di indigenza, a rischio di cadere nella fascia di povertà alla prima difficoltà. Oltre che ampliare quindi la rete di sostegno alla cittadinanza, l’Emporio ha l’obiettivo di offrire una rete di sostegno pubblico non assistenzialista, dignitosa, e capace di aiutare i cittadini in un percorso di emancipazione. "I rifornimenti dell’Emporio Solidale – spiega l’assessore ai Servizi Sociali, Davide Zanotti – hanno una duplice provenienza: oltre che acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale, sono stati attivati dei canali di responsabilità sociale di impresa grazie ai quali imprese del territorio donano beni e servizi a chi ha bisogno".

Franco Vanini