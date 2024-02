Cuccioli abbandonati, cronaca di un salvataggio

L’abbandono dei cani, un episodio di cronaca dal quale sono partiti i reporter della classe quinta del plesso di Fondoreno dell’Istituto Comprensivo “F. De Pisis” per sviluppare un’inchiesta articolata con un pezzo di cronaca, un’intervista e un approfondimento. I giovani cronisti sono stati seguiti dall’insegnante Daniela Garau. Spezzeremo la loro inchiesta in due puntate, andiamo a leggere. Prima puntata.

CRONACA

L’ALLARME ABBANDONO SUONA ANCORA UNA VOLTA

Turista salva tre cuccioli di cane. Il pronto intervento dei volontari del rifugio

Gli invisibili Sardegna.

Una turista si trova in vacanza a San Gavino Monreale, una località del Medio Campidano in Sardegna. Come tutte le mattine, anche a Ferragosto, la turista va a fare jogging fuori città. Dopo diversi chilometri, da una cunetta, spuntano tre cuccioli di cane, due neri e uno marrone. Non curanti del pericolo, attraversano la strada per raggiungere la turista e piagnucolando le si aggrappano chiedendo aiuto. La turista riesce a calmarli solo tenendoli in braccio ma sono tre e non può farcela. Percorre un po’ di metri con i cuccioli appresso finchè incrocia una passante che le dà una mano a tranquillizzarli. La turista è l’unica delle due ad avere un telefono perciò chiama la polizia locale. Dopo diversi tentativi di chiamate senza risposta, la passante la informa della presenza di un canile-rifugio di nome Gli invisibili Sardegna. Così chiamano ma non ricevono alcuna risposta. Finalmente la polizia locale risponde e consiglia alla turista di lasciare i cuccioli dove li aveva trovati perchè potevano essere scappati da qualche casa nelle vicinanze. A malincuore torna in albergo senza mai smettere un attimo di pensare ai cuccioli abbandonati sotto il sole cocente. A luglio e ad agosto 2023, in Campidano, le temperature hanno superato i 40 gradi. Successivamente, prova a ricontattare il canile-rifugio e finalmente risponde una volontaria. La turista è sollevata. I volontari prima di andare a cercarli contattano le case lì vicino ma nessuno di loro aveva perso dei cuccioli. Era chiaro che erano cuccioli abbandonati la sera prima o la mattina. Nel pomeriggio e nella serata i volontari si recano nel punto del ritrovamento ma i cuccioli non ci sono. La mattina dopo la turista ripercorre la strada del giorno prima ma questa volta è animata da una forte speranza: ritrovare i cuccioli. Giunta quasi nel punto del giorno prima, già a distanza intravede i loro musetti spuntare dalla cunetta, subito le vanno incontro piagnucolando. Felice chiama subito il rifugio Gli invisibili Sardegna e una volontaria si reca subito sul luogo, li carica in auto e porta i tre cuccioli al rifugio dove vengono assistiti e dove ricevono un nome. Nedda, Romi e Augusto ora sono al sicuro e aspettano di essere adottati.

I reporter della classe quinta

del plesso di Fondoreno