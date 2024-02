I cuori sul monumento ai caduti infuocano la polemica di San Valentino a Ferrara

Ferrara, 9 febbraio 2024 – Polemica sull’installazione dei cuori luminosi sulla Torre della Vittoria, monumento ai caduti di tutte le guerre, che spicca tra via Cortevecchia e piazza Trento Trieste.

L’amministrazione comunale ha deciso di installare cuori rossi luminosi sulla parete principale della torre, nell’ambito delle iniziative dedicate a San Valentino. Una scelta che non è piaciuta alle associazioni Anpi, Anmig, Anmi e Ass Polizia di Stato che unitamente hanno firmato una breve nota per chiedere che dal "sacrario dedicato ai caduti di tutte le guerre, vengano tolti immediatamente tali simboli, in quanto incompatibili e pertanto offensivi per il valore storico e patriottico del monumento".

Il sindaco Alan Fabbri brevemente ha sottolineato che “non c’era l’intenzione di offendere”, aggiungendo che “in fin dei conti ha scritto sul suo profilo Fb – non trovo nulla di così ‘scandaloso’ o ‘vergognoso’. Sono solo cuori che celebrano l’amore universale”.