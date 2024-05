Curare i curanti, un corso al Vergani

Dopo il grande interesse manifestato nelle edizioni precedenti, giunge alla quarta edizione il corso di formazione ‘Curare i curanti: adulti competenti’, promosso questa volta dal dipartimento di Sanità pubblica in collaborazione con il Serd (Servizio dipendenze patologiche) e Uoc Formazione e processi della docenza integrata, dell’azienda Usl, nella cornice del programma ‘Scuole che promuovono salute’ del piano regionale della prevenzione. L’iniziativa formativa si articola in due giornate, venerdì (14.30-19) e sabato (9.30-18), nella sede dell’istituto Vergani (via Sogari 3). L’attività si svilupperà attraverso workshop e laboratori esperienziali dedicati al rapporto fra adulti e adolescenti, durante i quali si individueranno le domande da porsi per sostenere l’adolescente di oggi nei suoi complessi compiti di sviluppo. Al termine dei lavori, i partecipanti assisteranno a uno spettacolo teatrale allestito in sala Estense dai giovani attori della compagnia ‘Nati dal nulla’, che proporranno una sintesi dei contenuti del percorso. L’obiettivo è quello di fornire strumenti e strategie comunicative efficaci per comprendere maggiormente i codici giovanili. Il corso è rivolto agli operatori sanitari e ai docenti.