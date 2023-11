Cus, cinque milioni per il restyling delle strutture

Tre su tre. Passano a larga maggioranza – talvolta anche con il sostegno dell’opposizione – le tre delibere urbanistiche legate all’allargamento di alcune attività economiche della città, ma soprattutto alla riqualificazione del Cus. Partiamo dalle prime due: l’allargamento dell’attività insediata al posto del Mercatone Uno, Mag Moda, che in realtà non prevede l’aumento della superfice commerciale ma una redistribuzione degli spazi all’interno del capannone la cui superfice con l’autorizzazione in deroga arriva a lambire i cinquemila metri quadri. Via libera anche per la richiesta avanzata dalla Cartiera per l’ampliamento dell’attività. "Nel giro di pochi giorni – commenta il vicesindaco Nicola Lodi – abbiamo approvato moltissime delibere per autorizzare pratiche di espansione di attività commerciali che hanno deciso di investire in città. Mi pare che siano tutti segnali molto positivi che indicano una grande vivacità".

La delibera più significativa, però, è quella legata alla riqualificazione del Centro Universitario Sportivo di via Gramicia. Si tratta di una riqualificazione, il cui attore principale è Unife, le cui operazioni sono stimate in cinque milioni di euro. Nel piano delle opere è previsto un restyling importante delle strutture, anche per renderle idonee e fruibili per gli studenti della facoltà di Scienze Motorie. È in programma, tra l’altro, la realizzazione di una nuova struttura che ospiterà spogliatoi, una nuova reception, una segreteria e un magazzino per deposito degli attrezzi. Sarà realizzata una zona ristoro, nuovi servizi e soprattutto verrà creata una soluzione per collegare le strutture in modo sinergico, senza costringere gli utenti a uscire e rientrare. L’operazione raccoglie il plauso anche di Roberta Fusari, capogruppo di Azione Civica che vede nella riqualificazione "un’opportunità per migliorare la fruizione e anche la qualità estetica del Centro". Il nuovo stabile che verrà costruito consterà di quasi settecento metri quadri. "Il Cus è un centro fondamentale per la nostra città – commenta l’assessore allo Sport, Andrea Maggi – e l’operazione darà una risposta concreta alle esigenze degli studenti".