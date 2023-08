Da Cento a Montagnana Nannini protagonista con ‘Palio in arte’ L'iniziativa "Palio in Arte" a Montagnana propone l'arte fine dell'artista di Cento Nicola Nannini, che ha realizzato l'opera pittorica che andrà in premio al comune vincitore del Palio 2023. Mostre in Italia e all'estero, tra cui Bologna, Ferrara, Milano, Roma, Brindisi, Torino e Reggio Emilia.