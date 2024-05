Da ex zuccherificio a colosso della logistica

Termina la prima fase dell’area Bertani. E’ stato semaforo verde in consiglio comunale mercoledì, per concedere la sanatoria, con il permesso all’immobiliare, di quanto previsto dal progetto. Un passaggio burocratico che apre alla Bertani Trasporti Spa, la possibilità di completare quanto indicato. Il piazzale è oggi gremito di automobili. L’investimento è attivo. E’ l’area dell’ex zuccherificio. E’ l’impianto sul quale il Gruppo Bertani Trasporti Spa, il colosso nella logistica dell’automotive, ha investito cinque milioni di euro per acquistare l’area bonificata dell’ex zuccherificio e più di un milione di euro per acquistare altri terreni e sistemare i piazzali. Si apre così al completamento delle opere. Lo schema di convenzione comprende i primi 20 ettari di terreno, sui quali già oggi insiste il piazzale in cemento. Dal municipio si apprende che "Il colosso della logistica per il trasporto delle autovetture, che nel prossimo futuro farà di Bondeno il suo centro più importante e vasto a livello nazionale m ha già provveduto a versare al comune di Bondeno la somma di 709.396 euro, comprensivi della monetizzazione degli ettari di verde, degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, del contributo per il disinquinamento e del contributo di sistemazione dei luoghi". Con questa prima porzione di 20 ettari, la capacità contenitiva del piazzale si attesta all’incirca sulle 10 mila auto. Ogni settimana, mediante treni e bisarche, entrano oggi ed escono dall’area logistica circa 750 vetture. Ma non è tutto. Oltre all’area in utilizzo a Bertani Trasporti, la convenzione assicura uno standard di parcheggio pubblico a disposizione della cittadinanza di 6.590 metri quadri, vicino al centro storico con accesso dalla strada provinciale Virgiliana. Da qui partirà la seconda fase: in 37 ettari, la convenzione stabilisce la realizzazione di due ampie fasce di verde pubblico a protezione degli abitati di Borgo Scala nel lato ovest e della zona di via Giordano Bruno nel lato sud. Dal canto suo Giuseppe Bertani (nella foto) uno dei titolari del gruppo, era stato chiaro: "Già oggi qui disponiamo di 250 mila metri quadrati di aree preparate per la logistica di autoveicoli, che diverranno oltre 550.000 a pratiche urbanistiche ultimate – aveva annunciato - a questo si aggiungono impianti di lavaggio già autorizzati e operanti, e ulteriori 31 mila metri quadrati di aree già idonei ad ospitare carrozzerie, officine e magazzini", Quando l’intero progetto sarà ultimato, l’ingresso della Bertani Trasporti sarà collocato su via Osti, nei pressi della nuova stazione ferroviaria.

Claudia Fortini