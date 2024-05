Da Volano alla sacca di Goro. Escursioni e festa sul Po

Con la gara di pesca che comincia domani mattina lungo Riviera Cavallotti a Codigoro si apre la V Festa del Po di Volano per proseguire con l’escursione dalla Torre della Finanza a Volano di Codigoro e successivamente per un’escursione verso il mare nella Sacca di Goro, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Alle 10.30 alza bandiera a cura dell’associazione Nazionale Marinai d’Italia "GM Carlo Carli" di Codigoro davanti alla storica Torre ed a seguire la presentazione alle autorità civili e militari e ai partecipanti del libro "La Guerra di Mario" riedizione, un codigorese negli anni della seconda guerra mondiale nel racconto del compianto marinaio Mario Soncini a cura di Daniele Rossi, seguito da un "vin d’honneur". Nel frattempo a mezzogiorno si concluderà la gara di pesca sul Po di Volano che precede il pranzo su prenotazione presso il Circolo Nautico Volano a Codigoro in via Bruno Buozzi, presso la Darsena, con l’intrattenimento musicale a cura di "Bao". Alle 15.30 infine le premiazioni della gara di pesca al Circolo Nautico sempre presso la Darsena. Per info e prenotazioni occorre parlare con Alberto al 3382918088 ed in caso di condizioni meteo avverse, la navigazione verrà annullata, e si faranno comunque la presentazione del libro e il pranzo. La festa del Po di Volano coniuga tante sensibilità che sul fiume ed in mare trovano la loro più idonea collocazione dall’associazione degli ex marinai agli appassionati del Circolo Nautico Volano, non scordando chi ama la pesca sul Po e senza dimenticare la storia fatta da uomini come Mario Soncini.

cla. casta.