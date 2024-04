Dagli artisti al sapere artigiano. Nasce la mostra degli studenti

E’ stato sottoscritto, nella sala dell’Arengo, il patto educativo di comunità fra il Comune di Ferrara, l’Iis ‘Aleotti Dossi’ e Cardini|Atelier Aperti. Assieme all’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, la dirigente dell’istituto Francesca Apollonia Barbieri, Caterina Pocaterra di Cardini|Atelier Aperti, la docente Simona Rondina e una delegazione di studenti. Il progetto ‘Archivi digitali narranti’ prevede per gli studenti della classe 4JK del liceo artistico Dosso Dossi un lavoro di approfondimento delle realtà creative del territorio, tra artisti e artigiani. A conclusione dei lavori la mostra ‘Archivi digitali narranti’, in cui i ragazzi presenteranno i loro lavori e sarà anche l’occasione per presentare al pubblico l’archivio e la mappa digitale che offrirà una serie di indirizzi e azioni creative che la città offre. Seguirà la costruzione dei percorsi di visita della prossima edizione di “Cardini | Atelier Aperti”, prevista per marzo 2025: un evento aperto al pubblico della durata di un weekend, in cui sarà possibile visitare gli Atelier dei creativi della città di Ferrara, accompagnati dagli studenti del Liceo artistico Dosso Dossi.