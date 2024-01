Dal 5 gennaio scorso anche a Ferrara i saldi

I saldi invernali 2024 sono ufficialmente iniziati anche a Ferrara venerdì 5 gennaio. Federazione Moda Italia-Confcommercio ricorda che la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. Non c’è obbligo di prova dei capi mentre per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti quelli cashless. Infine, i capi devono avere carattere stagionale ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Infine il negoziante deve indicare prezzo di vendita, sconto e prezzo finale.