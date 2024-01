Dal Monte sul tema ’Donne in cammino’ Oggi, Katia Dal Monte parlerà dei suoi romanzi "La casa dell'aviatore" e "Naima" presso la biblioteca del Centro Documentazione Donna di Ferrara. Dal Monte, laureata in filosofia, è stata coinvolta nell'organizzazione della Scuola di musica Vassura-Baroncini di Imola e ha curato diverse manifestazioni culturali. Ha anche pubblicato articoli su riviste musicali e scritto testi musicati per festival.