Dal tartufo ai bunker. Tour tra storia e sapori

Prosegue la fiera dell’asparago a Mesola. Una festa per grandi e piccini che nella giornata del 25 aprile è iniziata con la 28ª edizione del motoraduno dell’asparago e proseguita con la musica itinerante per le piazze con la Dixie Gang e la Marchin band.

Nel primo pomeriggio la seconda edizione della retromarcia dei trattori ha animato l’area verde di via Biverare. I trattoristi si sono sfidati in gare a tempo lungo un percorso attrezzato. Nel pomeriggio a salire sul palco allestito in piazza Santo Spirito, le band storiche del territorio che attraverso il festival rock, hanno ricordato Andrea Barone, giovane volontario mesolano scomparso prematuramente sette anni fa. Questi i nomi delle band: The Storms, The Monkee circus, Moschini & Compani, gli Error 404, Marco’s pike and Friends, The Drills e Jumpthefoss. La visita guidata alla scoperta delle famiglie che abitarono il castello di Mesola, ha arricchito il pomeriggio culturale con le guide che indossavano costumi d’epoca delle famiglie estensi. Le visite guidate proseguiranno anche nei prossimi giorni sia al boscone della Mesola che al castello estense. Domani, ultimo giorno di fiera, oltre alla possibilità di poter acquistare ad un prezzo agevolato l’asparago, è prevista la gara di ricerca del tartufo per le 8. Alle 9 partirà il ciclo raduno di 50 chilometri nel territorio e alle 10 la visita guidata ai bunker delle pinete di Mesola. Nel pomeriggio la musica sarà con la band polesana dei P-51 Airplanes. Alle 16 sarà prevista la degustazione del risotto all’asparago.

Guendalina Ferro