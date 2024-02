Dalla disabilità alla vita autonoma, ecco il centro assistenziale ’Solaroli’

Una nuova struttura per le persone in difficoltà. E’ stato inaugurato ad Argenta il Centro socio assistenziale "don Matteo Solaroli", in via Circonvallazione: accoglierà persone con disabilità per guidarle verso la vita autonoma, grazie a spazi dedicati a un gruppo appartamento, e altri dove verranno svolte attività di formazione professionale e avviamento al lavoro. La cooperativa opera anche nel Portuense, a Maiero, uno spazio dove le persone con disabilità hanno la possibilità di lavorare in una struttura protetta e guadagnare qualcosa per rendersi autonomi. La Pieve infatti si occupa attività e servizi di riabilitazione, attività di sostegno, formazione professionale e spirituale, centri diurni o residenziali di accoglienza e socializzazione, servizi di assistenza e riabilitazione anche a domicilio o presso la scuola o altre strutture di accoglienza. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi Pnrr, con la direzione di Asp Eppi Manica Salvatori, che lo ha candidato e gestito. "Abbiamo inaugurato una realtà che ha una ricaduta reale e immediata – commenta il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - Insieme ai sindaci di Portomaggiore e Ostellato, Dario Bernardi ed Elena Rossi, abbiamo ringraziato la cooperativa La Pieve e la nostra ASP per l’impegno che è stato dedicato a questo progetto, e per la capacità di averlo realizzato in così breve tempo: due anni prima delle scadenze imposte dal Pnrr". Il primo cittadino di Argenta svela le ragioni della scelta del nome: "Don Matteo Solaroli ha fondato, ad Argenta, La Pieve, che oggi è una realtà solida e strutturata. Oggi il progetto cresce ancora, e buon lavoro a tutti gli operatori, e benvenuti a tutti i ragazzi che qui troveranno un luogo e una comunità accogliente". La struttura di via Circonvallazione è dotata di laboratori e residenze per ragazzi con disabilità. "In strutture come questa – interviene il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi "si realizza un doppio obiettivo: di inserimento professionale, i ragazzi infatti si stanno occupando di digitalizzazione pratiche, e di vita in autonomia, con gli appartamenti al piano superiore. Questo progetto, al servizio di utenti residenti in tutti e tre i Comuni dell’Unione, è finanziato dai fondi europei ed è stato realizzato dalla ASP e dalla Coop la Pieve, che ringraziamo di cuore per aver tradotto in realtà, la volontà di noi sindaci di sfruttare l’opportunità concessa dal Pnrr".

Franco Vanini