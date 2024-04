"Dall’Europa al Brennero, sfide che abbiamo vinto"

Appuntamento oggi alla fiera di Ferrara per la giornata nazionale dell’orgoglio Coldiretti. Dopo l’ascolto dei soci negli incontri delle scorse settimane, Coldiretti chiama a raccolta i soci per delineare le azioni dei mesi a venire, dal Brennero al futuro della nostra agricoltura. Dando anche il via agli 80 anni dell’organizzazione agricola. "Il carico di esperienze, di battaglie, di attacchi da contrastare c’è – spiega l’associazione di categoria – ma è rimasta intatta la freschezza della visione e della progettualità orientata non solo all’agricoltura, ma all’intera comunità nazionale. In una parola la Coldiretti, la forza amica del Paese". Dopo l’incontro nazionale a Roma dello scorso 23 aprile con il presidente Ettore Prandini e il segretario generale Vincenzo Gesmundo, la ricorrenza ricca di significati e di impegni, passa ora ai territori chiamati a condividere con tutti i soci ’I primi 80 anni’ della principale organizzazione agricola europea. "Patriottica ante litteram – spiegano ancora – nel senso più alto del termine, che non si traduce in una chiusura nel piccolo mondo, ma totale apertura, nella consapevolezza però di agire sempre nell’interesse delle imprese agricole e dei consumatori". "Dignità e reputazione – commenta il presidente di Coldiretti Ferrara, Federico Fugaroli, presente all’incontro nazionale – non sono solo parole. Ma principi che hanno guidato la Coldiretti sin dalla sua nascita nel 1944 per opera di Paolo Bonomi che resta un faro per la Confederazione. Dal dopoguerra è entrata nel vivo l’azione segnata da interventi e risultati così significativi e rivoluzionari da aver cambiato la traiettoria di sviluppo economica e sociale del Paese. E al centro sempre la dignità del coltivatore, la difesa della sua salute con la grande svolta delle mutue e degli assegni familiari e con un impegno sempre forte per la difesa dei suoi redditi. Dalla riforma agraria (che ha ridisegnato il volto anche dell’agricoltura ferrarese), fino alla legge di orientamento del 2001, che ha modernizzato l’attività agricola: dalla produzione alla trasformazione e vendita dei prodotti, dall’agriturismo alla vendita diretta fino alla fornitura di servizi in appalto ed alla legge contro le pratiche commerciali sleali. E poi ancora la grande rete di Campagna Amica, che ha cambiato il modo di fare la spesa degli italiani. E oggi Consorzi agrari d’Italia e Bonifiche Ferraresi, che sono fiori all’occhiello che forniscono servizi alle imprese agricole. Agricoltura e finanza, agricoltura e ricerca: Coldiretti ha accettato sempre le nuove sfide e le ha vinte. Abbiamo portato in Europa ed ottenuto, importanti semplificazioni e modifiche della Pac, anche se ancora insufficienti". Di questo si parlerà a Ferrara, nella giornata nazionale dell’orgoglio coldiretti, in programma nel padiglione 2 della Fiera oggi alle 10.30. L’evento si concluderà con un brindisi augurale per gli ottant’anni di Coldiretti.